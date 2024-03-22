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Энрике — о Мбаппе: когда все стороны решат поделиться правдой, мы будем готовы выслушать

Энрике — о Мбаппе: когда все стороны решат поделиться правдой, мы будем готовы выслушать
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о возможном переходе форварда французской команды Килиана Мбаппе в испанский «Реал».

«Переход Мбаппе в мадридский «Реал»? Я не знаю, никто не знает. Только Килиан знает. Когда все заинтересованные стороны решат поделиться правдой и своими решениями, мы будем готовы выслушать их», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Мбаппе, вероятнее всего, покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале». В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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