Евгений Харин: надеюсь, матч с Сербией подтолкнёт большие сборные сыграть с Россией

Игрок грозненского «Ахмата» и сборной России Евгений Харин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Сербией. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 4:0.

— Есть ощущение, что в нынешней ситуации сборной России нельзя допускать другой результат, кроме победы, из-за негатива болельщиков?

— Мне кажется, если бы мы, не дай бог, проиграли сборной Сербии, но показали качественную игру с незначительными ошибками, то гнетущего настроения не было бы. Хорошо, что победили, зарядили себя и болельщиков позитивом.

Будем надеяться, что матч с Сербией подтолкнёт большие европейские сборные сыграть с Россией. Почему нет? Если они захотят, то мы сыграем, — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.