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Главный тренер «ПСЖ» Энрике: АПЛ? Я бы хотел поработать там

Главный тренер «ПСЖ» Энрике: АПЛ? Я бы хотел поработать там
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что хотел бы однажды поработать в английской Премьер-лиге.

«Премьер-лига? Я бы хотел этого. Перед переходом в «ПСЖ» я вёл переговоры с двумя клубами. Но сейчас я полностью сосредоточен на «Пари Сен-Жермен». Я изучаю французский, и это одна из моих мотиваций. Выучить их язык — значит погрузиться в их культуру», — приводит слова Энрике испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, испанский специалист возглавил «ПСЖ» в начале июля 2023 года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере экс-игрок «Барселоны» и мадридского «Реала» работал с каталонским клубом, возглавлял «Рому», «Сельту» и сборную Испании. После 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 59 очков. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют с «Марселем» на выезде.

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