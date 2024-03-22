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Агент Зайнутдинова: переход в «Бешикташ» был абсолютно правильным шагом в карьере Бактиёра

Агент Зайнутдинова: переход в «Бешикташ» был абсолютно правильным шагом в карьере Бактиёра
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Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы футболиста турецкого «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова, высказался о правильности перехода игрока из московского ЦСКА.

«Думаю, по количеству проведённых матчей понятно, что вливание в новую команду произошло. Понятно, что его используют на разных позициях — это и минус, и плюс, поскольку Бактиёр получает игровую практику. Из всех футболистов, которые пришли в одно время с ним, он сыграл больше всех.

Клуб лихорадит и с тренерами, и с результатами — это может сказаться и на Зайнутдинове, но он держится, всё в порядке. С новым тренером познакомился, понял его требования. Турецкая лига — другая, быстрая, очень много играют в атаку, но я думаю, что переход в «Бешикташ» был абсолютно правильным шагом в его карьере», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ» из московского ЦСКА. Сумма трансфера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 31 матче за турецкую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Рыночная стоимость казахстанского футболиста составляет € 6 млн.

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