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Огнен Короман: сборная Россия была лучше Сербии и выиграла по-честному

Огнен Короман: сборная Россия была лучше Сербии и выиграла по-честному
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Бывший сербский футболист, экс-игрок московского «Динамо» Огнен Короман высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

«Сербия очень рано получила красную карточку — это изменило игру. Сборная России вчера была лучше и выиграла по-честному. Думаю, удаление было верным решением. Но не стоит забывать, что это товарищеская игра, — можно было показать жёлтую. После удаления игра пошла по-другому. Но это футбол», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0. Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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