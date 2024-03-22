Огнен Короман: сборная Россия была лучше Сербии и выиграла по-честному

Бывший сербский футболист, экс-игрок московского «Динамо» Огнен Короман высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

«Сербия очень рано получила красную карточку — это изменило игру. Сборная России вчера была лучше и выиграла по-честному. Думаю, удаление было верным решением. Но не стоит забывать, что это товарищеская игра, — можно было показать жёлтую. После удаления игра пошла по-другому. Но это футбол», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0. Голами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча, так же как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.