Бородюк: выскочивший в игре с Россией болельщик Сербии бегал быстрее, чем вся их команда

Известный отечественный тренер Александр Бородюк прокомментировал эпизод, в котором один из болельщиков выбежал на поле во время товарищеского матча сборных России и Сербии (4:0).

«Разгромная победа сборной России неожиданностью не стала, потому что Сербия, наверное, осталась в раздевалке. Может, для сербов этот товарищеский матч не имел никакого значения. А для нас это был хороший и серьёзный товарищеский матч. У сербов запомнилось одно — выскочивший на поле болельщик, который бегал быстрее, чем вся команда.

Сербия отнеслась к этому матчу непрофессионально — это было видно по их игре и борьбе, в которую они почти не вступали. Россия отнеслась к игре серьёзно и выиграла матч. Наша сборная проявила профессиональное отношение к матчу, потому что пришло много болельщиков и была прекрасная атмосфера. Команда подарила приятные эмоции нашим болельщикам. Делать выводы по этой игре не имеет смысла, потому что Сербия почти всю игру провела в меньшинстве и было непонятно отношение соперника к этому товарищескому матчу», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.