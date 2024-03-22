Дель Боске — о характере Винисиуса: мы обязаны принимать его таким, какой он есть

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске высказался о расистских оскорблениях в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, а также поделился мнением о характере футболиста.

«Мне это не нравится, особенно когда это затрагивает такие деликатные темы, как расизм. Не стоит даже шутить на эту тему. Те, кто играет в эту игру, также должны убедить людей, что так говорить нехорошо. В этом случае тот, кто делает это неправильно, должен быть изгнан.

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Поведение Винисиуса? Это футбол. Он может нравиться вам больше или меньше, но у каждого свой характер, и мы обязаны принимать его таким, какой он есть», — приводит слова дель Боске Cadena SER.

Напомним, Винисиус регулярно подвергается оскорблениям на расистской почве во время матчей «Реала».