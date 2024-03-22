Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной России объяснили, почему Сафонов вернулся в клуб после матча с Сербией

В сборной России объяснили, почему Сафонов вернулся в клуб после матча с Сербией
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер Матвей Сафонов покинул расположение национальной команды после товарищеского матча с Сербией. Ранее стало известно, что Сафонов возвращается в расположение «Краснодара».

«Матвей своё дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», — приводит слова Виталия Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

Материалы по теме
«Полное разрушение» и «жестокий русский урок». Реакция сербских СМИ на разгром от России
«Полное разрушение» и «жестокий русский урок». Реакция сербских СМИ на разгром от России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android