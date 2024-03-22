Илья Ишков: из «Урала» можно уехать в Европу, вспомните пример Зинченко и «Уфы»

18-летний полузащитник «Урала» и молодёжной сборной России Илья Ишков ответил на вопрос, видит ли себя в будущем в европейском чемпионате.

«Не хочу загадывать. Безусловно, мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе. Но для этого ещё предстоит много работы. Для начала стоит стать стопроцентным игроком стартового состава «Урала».

Можно ли из «Урала» уехать в Европу? Почему нет? Можно вспомнить пример Зинченко, который из «Уфы» перешёл в «Манчестер Сити». Для всех это было неожиданно. Думаю, что из любого клуба можно уехать в Европу», — приводит слова Ишкова «Матч ТВ».

Напомним, Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год, после чего перешёл в английский «Манчестер Сити». Летом 2022 года украинец перебрался в «Арсенал».

В нынешнем сезоне 18-летний Илья Ишков провёл за «Урал» 26 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующий контракт футболиста с клубом из Екатеринбурга рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 400 тыс.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Виктора Гончаренко сыграют со «Спартаком» на выезде.