Харин: заметно, что игроки сборной России в Европе растут, но мы тоже не стоим на месте

Защитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин высказался о российских игроках, выступающих в европейских первенствах.

— Сборники-легионеры — пример, что нужно стремиться играть в европейских чемпионатах?

— Каждому своё: кто хочет, тот едет, а кто-то остаётся. Ребятам желаю удачи, а мы будем работать. Конечно, заметно, что эти игроки растут, но мы тоже стараемся не стоять на месте, — сказал Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Харину 28 лет, он является воспитанником футбольного клуба «ФКИ Таллинн». За «Ахмат» Евгений выступает с 2018 года. Действующий контракт универсального футболиста с грозненским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне Харин провёл 20 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи. «Ахмат» после 20 туров РПЛ сезона-2023/2024 располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.