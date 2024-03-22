Тарханов: Головин выделяется среди остальных игроков сборной России

Известный отечественный тренер Александр Тарханов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Была хорошая игра, и до удаления команды показывали равный футбол, уже потом сборная России имела преимущество, хотя сербы тоже атаковали и имели моменты, которые могли реализовать. Ясно, что в меньшинстве сложнее играть, и в перерыве, видимо, Карпин что-то сказал, чтобы не расслаблялись. Потому что, когда удаляют, иногда команда начинает хуже играть. Но нет, сборная России не расслабилась и во втором тайме забила ещё два мяча. Все российские игроки были на хорошем уровне, но Головин, конечно, среди всех выделяется», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.