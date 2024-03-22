Черчесов не согласился, что у сборной России нехватка центральных защитников

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не согласен с мнением, что в сборной России нехватка центральных защитников. Специалист считает, что эта проблема слишком преувеличена. Черчесов перечислил кандидатуры центральных защитников для сборной России.

«У сборной России мало центральных защитников? Ну, русский игрок Джикия есть, но по той или иной причине он выпал. Дивеев у нас есть, но он уже вторую подряд травму получает. Ну, Евгеньев есть, Солдатенко есть. Морозов и Погостнов делают первые шаги в «Локомотиве». Это кажется, что у нас чего‑то нет. Я бы не стал преувеличивать эту ситуацию», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Накануне национальная команда обыграла сборную Сербии в товарищеском матче. Игра проходила в Москве и завершилась в пользу россиян со счётом 4:0. 25 марта сборная России проведёт матч с Парагваем.