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Аршавин считает, что арбитр матча Россия — Сербия поступил правильно, удалив Гаича

Аршавин считает, что арбитр матча Россия — Сербия поступил правильно, удалив Гаича
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался об удалении Милана Гаича в матче между сборными России и Сербии. Напомним, сербский защитник был удалён на 21-й минуте, а российская национальная команда добилась разгромной победы со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Мне кажется, что судья поступил правильно, удалив Гаича. Если бы матч был где-то на сборах, то можно было бы ограничиться жёлтой карточкой. Но так как это была практически официальная игра — судья поступил правильно. Ему же тоже нужно отчитываться перед своим руководством. Я считаю, что даже и не по новым правилам эпизод с Гаичем — это красная карточка», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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