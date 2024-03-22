Аршавин считает, что арбитр матча Россия — Сербия поступил правильно, удалив Гаича

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин высказался об удалении Милана Гаича в матче между сборными России и Сербии. Напомним, сербский защитник был удалён на 21-й минуте, а российская национальная команда добилась разгромной победы со счётом 4:0.

«Мне кажется, что судья поступил правильно, удалив Гаича. Если бы матч был где-то на сборах, то можно было бы ограничиться жёлтой карточкой. Но так как это была практически официальная игра — судья поступил правильно. Ему же тоже нужно отчитываться перед своим руководством. Я считаю, что даже и не по новым правилам эпизод с Гаичем — это красная карточка», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.