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Хаби Алонсо будет тренировать «Байер» до тех пор, пока Анчелотти не покинет «Реал» — MD

Хаби Алонсо будет тренировать «Байер» до тех пор, пока Анчелотти не покинет «Реал» — MD
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо не покинет свой пост до того момента, пока итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», не уйдёт из клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после того как Анчелотти оставит должность главного тренера мадридского клуба, его место сразу же займёт Алонсо.

Напомним, действующее трудовое соглашение Анчелотти со «сливочными» рассчитано до лета 2026 года. В свою очередь, контракт Алонсо с «Байером» действует также до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах испанского специалиста также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль».

После 26 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 70 очков и занимает первое место.

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