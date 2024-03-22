«Пари НН» опубликовал состав на товарищеский матч со «Знаменем Труда»

В товарищеском матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Знамя Труда». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 18:30 мск.

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Гоцук, Тихий, Карапузов, Шнапцев, Кучаев, Марадишвили, Ермаков, Трошечкин, Кухарчук.

Запасные: Лукьянов, Кукушкин, Ведерников, Каккоев, Мухин, Кутателадзе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 28 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

«Знамя Труда» выступает в группе 2 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Команда начнёт сезон в апреле.