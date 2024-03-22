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«Шахтёр» оштрафует футболиста за лайк под постом о победе России над Сербией

«Шахтёр» оштрафует футболиста за лайк под постом о победе России над Сербией
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Украинский «Шахтёр» оштрафует таджикского футболиста Хусрава Тоирова за лайк под публикацией о победе национальной команды России над Сербией в товарищеском матче. Вчера, 21 марта, россияне разгромили сербов со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«В ФК «Шахтёр» видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чём обязательно отчитаемся», — сообщили в «Шахтёре» порталу «Футбол 24».

По информации источника, месячная зарплата Тоирова составляет около 300 тыс. грн (приблизительно 710 тыс. руб.). Действующее соглашение 19-летнего футболиста с клубом рассчитано до конца 2027 года.

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