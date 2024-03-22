ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Бунёдкором»

Сегодня, 22 марта, в товарищеском матче встретятся московский ЦСКА и узбекистанский «Бунёдкор». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Агапов, Бандикян, Мендес, Риванди, Мусаев, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Баровский, Васильев, Чурилов, Голыбин, Коверов, Свансон.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка после 20 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака за 20 игр заработали 40 очков.