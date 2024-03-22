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ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
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ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Бунёдкором»

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Бунёдкором»
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Сегодня, 22 марта, в товарищеском матче встретятся московский ЦСКА и узбекистанский «Бунёдкор». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Агапов, Бандикян, Мендес, Риванди, Мусаев, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Баровский, Васильев, Чурилов, Голыбин, Коверов, Свансон.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка после 20 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака за 20 игр заработали 40 очков.

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