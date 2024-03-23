«Мы прошли лишь половину пути». Нападающий Грузии Зивзивадзе — о матче с Люксембургом

Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе прокомментировал победу в полуфинале квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Люксембурга. Сборная Грузии одержала победу со счётом 2:0. Буду Зивзивадзе оформил дубль.

«Мы должны были победить сегодня перед своими болельщиками. В целом мы сыграли хорошо, я горжусь своей командой. Да, сегодня мне посчастливилось оформить дубль, но мы прошли лишь половину пути. Сегодняшний вечер был волнительным, теперь надо завершить нашу миссию», — приводит слова Зивзивадзе официальный сайт УЕФА.

За путевку на чемпионат Европы 2024 года сборная Грузии дома сыграет с национальной командой Греции 26 марта. Ранее сборная Греции обыграла Казахстан со счётом 5:0.