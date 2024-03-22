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Денис Глушаков: нет сложности в адаптации к Армении, я — народный футболист

Денис Глушаков: нет сложности в адаптации к Армении, я — народный футболист
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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал, как проходит его адаптация в армянском клубе, к которому он присоединился в минувшем феврале.

«У меня в Армении всё хорошо. Спасибо большое! Для меня нет сложности нигде адаптироваться. Я народный футболист, всё нормально (смеётся)! Пока пауза на сборные — был дома. Сейчас обратно вернулся. До паузы на сборные выиграли матч и вышли в полуфинал Кубка. Чемпионат Армении своеобразный по-своему. Каждые четыре дня игра, как в АПЛ. Соображаю, как правильно восстанавливаться и правильно готовиться к матчам. Как функционально правильно себя готовить и набирать физические кондиции. Ты отыграл матч, а у тебя через четыре дня — следующий матч. Нужно правильно подготовить организм к матчу. Ты не можешь после игры дать силу или какую-то беговую работу — тебе нужно восстанавливаться», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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