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«Пари Нижний Новгород» победил «Знамя Труда» в товарищеском матче

«Пари Нижний Новгород» победил «Знамя Труда» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Знамя Труда». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. «Пари Нижний Новгород» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 68-й минуте счёт открыл защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев после розыгрыша углового.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 28 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

«Знамя Труда» выступает в группе 2 дивизиона «Б» ЛЕОН-Второй лиги. Команда начнёт сезон в апреле.

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