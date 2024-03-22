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«Не волнует внешний шум». Мбаппе — о слухах относительно продолжения его карьеры

«Не волнует внешний шум». Мбаппе — о слухах относительно продолжения его карьеры
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, как он относится к ажиотажу, вызванному неопределённостью, связанной с продолжением его карьеры.

«Не волнует внешний шум. Я сосредоточен на следующем матче. Мы видели всё, что происходило в последние недели — я сохранил свою эффективность и был полезен в важных матчах. Это остаётся моей главной целью. То, что происходит снаружи, пускай там и происходит. Я не несу ответственность за слова и мысли людей, но да, я вижу [их разговоры], я вижу», — приводит слова Мбаппе журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что 25-летний футболист уже сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него завершится контракт. Также сообщалось, что Мбаппе заключил трудовое соглашение с мадридским «Реалом», рассчитанное до 2029 года. Кроме того, французский нападающий уже начал выбирать себе жильё в Мадриде.

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