ЦСКА обыграл «Бунёдкор» в товарищеском матче благодаря голам Заболотного и Келлвена
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и узбекистанский «Бунёдкор». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Заболотный – 10' 2:0 Келлвен – 13' 2:1 Мирахмадов – 85'
На 10-й минуте отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Ему ассистировал Келлвен. Через три минуты второй мяч ЦСКА забил Келлвен с передачи Антона Заболотного. На 85-й минуте голом отметился нападающий гостей Миржахон Мирахмадов.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка после 20 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака за 20 игр заработали 40 очков.
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