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РПЛ выразила соболезнования в связи с трагическим инцидентом в «Крокус Сити Холле»

РПЛ выразила соболезнования в связи с трагическим инцидентом в «Крокус Сити Холле»
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги выразила соболезнования в связи с вооружённым нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл», который находится в Московской области.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий в «Крокус Сити Холле». Берегите себя и будьте осторожны», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

СМИ сообщают, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск (Московская область) произошла стрельба. Данный инцидент произошёл перед концертом российской рок-группы «Пикник». Сообщается, что три человека в камуфляже открыли огонь в толпе. Отмечается, что многие люди пострадали.

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