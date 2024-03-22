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РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном концертном зале

РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном концертном зале
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Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в «Крокус Сити Холле», — написано в заявлении на официальном сайте организации.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».

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