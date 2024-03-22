Президент РФС Дюков ответил на вопрос, будет ли меняться лимит на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о том, планируется ли внесение изменений в действующий лимит на легионеров.

«Прошло два года с момента введения нового лимита, мы договаривались с Минспорта, что подведём итоги и на их основании будут приниматься дальнейшие решения.

Предварительные итоги изменения лимита? Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, молодые россияне чаще играют. Это радует.

На данный момент лично я не вижу каких-либо проблем [в действующей формуле лимита]. Но не только мы принимаем решение. Приказ о согласовании лимита подписывает Минспорта. Исходим из того, что должно быть обсуждение с министерством, с клубами», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, с сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует новый лимит на легионеров, согласно которому в сезонной заявке должно быть не более 13 игроков-иностранцев. Во время матчей на поле должно быть не больше восьми легионеров одновременно. Под определение «легионер» не подпадают граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров «Краснодар» заработал 39 очков и расположился на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Динамо», имеющее в своём активе 38 очков.