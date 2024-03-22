Агент Щенникова: Медиалига? В эту сторону вообще не смотрим

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника Георгия Щенникова, ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры футболиста в Медиалиге.

«Пока всё так же — нет предложений, которые были бы интересны. Карьеру Георгий не завершал.

Медиалига? В эту сторону вообще не смотрим», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Георгию Щенникову 32 года. Он является свободным агентом. Последним клубом Георгия был московский ЦСКА. Стан армейцев российский футболист покинул в июле 2023 года. С тех пор он находится без команды.

Георгий Щенников — воспитанник московского ЦСКА. В составе армейцев он провёл 367 матчей, отметился 10 забитыми мячами и завоевал 11 трофеев. Щенников является трёхкратным чемпионом России.