АПЛ осудила трёх фанатов «Арсенала», получивших запрет на посещение футбола за кричалки

Английская Премьер-лига присоединилась к заявлению лондонского «Арсенала», осудившего поведение трёх своих болельщиков, которые во время минувшего матча Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2) скандировали оскорбительные кричалки о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, когда в результате давки во время матча погибли 96 болельщиков «красных».

«Мы решительно осуждаем оскорбления, связанные с футбольными трагедиями, и полностью поддерживаем «Арсенал» и полицию в принятии ей быстрых мер в отношении этих лиц.

Скандирования, затрагивающие трагедии, неприемлемы. Мы вместе с клубами, Футбольной ассоциацией Англии и Английской футбольной лигой стремимся работать вместе для того, чтобы решить эту проблему», — сказано в заявлении АПЛ в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, эти болельщики признали себя виновными в оскорбительных скандированиях, после чего получили трёхлетний запрет на посещение футбольных мероприятий.