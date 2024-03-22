Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПЛ осудила трёх фанатов «Арсенала», получивших запрет на посещение футбола за кричалки

АПЛ осудила трёх фанатов «Арсенала», получивших запрет на посещение футбола за кричалки
Аудио-версия:
Комментарии

Английская Премьер-лига присоединилась к заявлению лондонского «Арсенала», осудившего поведение трёх своих болельщиков, которые во время минувшего матча Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2) скандировали оскорбительные кричалки о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, когда в результате давки во время матча погибли 96 болельщиков «красных».

Кубок Англии . 1/32 финала. 3-й матч
07 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Кивёр – 80'     0:2 Диас – 90+5'    

«Мы решительно осуждаем оскорбления, связанные с футбольными трагедиями, и полностью поддерживаем «Арсенал» и полицию в принятии ей быстрых мер в отношении этих лиц.

Скандирования, затрагивающие трагедии, неприемлемы. Мы вместе с клубами, Футбольной ассоциацией Англии и Английской футбольной лигой стремимся работать вместе для того, чтобы решить эту проблему», — сказано в заявлении АПЛ в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, эти болельщики признали себя виновными в оскорбительных скандированиях, после чего получили трёхлетний запрет на посещение футбольных мероприятий.

Материалы по теме
Три фаната «Арсенала» получили трёхлетний запрет на посещение футбола за кричалки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android