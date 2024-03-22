«Локомотив» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Московский «Локомотив» выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших при трагедии в «Крокус Сити Холле».

Берегите себя и своих близких», — написано в сообщении в телеграм-канале «Локомотива».

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».