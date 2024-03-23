«Со мной всё нормально». Виктор Гусев подтвердил, что был в «Крокус Сити Холле»

Спортивный комментатор Виктор Гусев подтвердил, что был в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время трагических событий.

«Со мной всё нормально, спасибо», — приводит слова Гусева «РИА Новости Спорт».

Ранее журналист Игорь Рабинер сообщил, что Гусев с женой были в здании концертного зала в момент событий. Они пришли на концерт российской рок-группы «Пикник». Им удалось спастись.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), 40 человек погибли и более 100 пострадали. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.