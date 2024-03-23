«Барселона» намерена продлить аренду Фати в «Брайтоне» ещё на один сезон — Sport.es

«Барселона» рассчитывает оставить 21-летнего крайнего нападающего Ансу Фати в аренде в «Брайтоне» ещё на один сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, все стороны заинтересованы в продлении арендного соглашения испанского футболиста. Сообщается, что «Барселоне» это выгодно с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей. В свою очередь, главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби верит в талант Фати и в то, что при его руководстве он будет прогрессировать.

Фати перешёл в «Брайтон» на правах аренды 1 сентября 2023 года.

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Напомним, в нынешнем сезоне Фати принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.