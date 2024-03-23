Тренер «Интер Майами» Мартино рассказал о состоянии травмированного Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии нападающего американского клуба Лионеля Месси, ранее получившего травму задней поверхности бедра.

«Месси выздоравливает, вот уже несколько дней он выходит на поле, с каждым днём ему становится всё лучше. Мы внимательно следим за его восстановлением. Это [выход на поле] пока что крайне преждевременно. Нам нужно подождать как минимум до следующей недели. Он только четвёртый день как выходит на поле», — приводит слова Мартино Mundo Deportivo.

Напомним, 3 апреля «Интер Майами» сыграет с «Монтерреем» в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.