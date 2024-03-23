«Спартак» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» Москва выразила соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Сейчас все наши мысли с теми, кто пострадал или потерял близких в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Искренне соболезнуем и скорбим вместе с вами!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), 40 человек погибли и более 100 пострадали. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.