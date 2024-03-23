Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ужас… нет слов». Алексей Миранчук — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

«Ужас… нет слов». Алексей Миранчук — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
Комментарии

Игрок итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук отреагировал на трагические события, произошедшие в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Ужас… нет слов» — написал Миранчук в социальных сетях.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), 40 человек погибли и более 100 пострадали. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

В четверг, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Сербии в товарищеском матче (4:0). Алексей Миранчук забил один из мячей.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android