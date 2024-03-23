«Ужас… нет слов». Алексей Миранчук — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Игрок итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук отреагировал на трагические события, произошедшие в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Ужас… нет слов» — написал Миранчук в социальных сетях.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), 40 человек погибли и более 100 пострадали. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

В четверг, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Сербии в товарищеском матче (4:0). Алексей Миранчук забил один из мячей.