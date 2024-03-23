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Испания — Колумбия 0:1, как сыграли, кто победил, результат товарищеского матча 22 марта

Сборная Колумбии с тремя игроками РПЛ победила сборную Испании
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В ночь с 22 на 23 марта мск на поле Олимпийского стадиона в Лондоне завершился товарищеский матч между сборными Испании и Колумбии. Победу со счётом 1:0 одержали колумбийцы. Единственный гол на 61-й минуте игры забил защитник Даниэль Муньос.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 23:30 МСК
Испания
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Муньос – 61'    

В составе сборной Колумбии в матче приняли участие три игрока Российской Премьер-Лиги — нападающий Матео Кассьерра («Зенит»), атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль («Динамо») и опорный полузащитник Кевин Кастаньо («Краснодар»), все они вышли на поле в стартовом составе южноамериканцев. Кассьерра был заменён на 75-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу своей команды, Карраскаль и Кастаньо — в перерыве игры при счёте 0:0.

Свой следующий товарищеский матч испанцы проведут 26 марта со сборной Бразилии, национальная команда Колумбии в этот же день сыграет с Румынией.

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