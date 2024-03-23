Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

«Я бы хотел, чтобы однажды это случилось, «Барса» много для меня значит, но это выглядит маловероятным. Я хочу уважать мой контракт в «ПСЖ», поскольку мы развиваем важный проект, и я не хочу разрывать соглашение. Тут без вариантов», – приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, испанский специалист возглавил «ПСЖ» в начале июля 2023 года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере экс-игрок «Барселоны» и мадридского «Реала» работал с каталонским клубом, возглавлял «Рому», «Сельту» и сборную Испании. После 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 59 очков. В следующем матче внутреннего первенства парижане сыграют с «Марселем» на выезде.