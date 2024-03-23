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Виктор Гусев прокомментировал пережитые им трагические события в «Крокус Сити Холле»

Виктор Гусев прокомментировал пережитые им трагические события в «Крокус Сити Холле»
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Телекомментатор Виктор Гусев отреагировал в телеграм-канале «Чемпионата» на сообщение о том, что с ним всё в порядке. Ранее стало известно, что Гусев находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время произошедших там трагических событий.

«Друзья, да, спасибо.

Очень жалко людей, которые, вполне возможно, в этот вечер были рядом со мной у киосков с сувенирами, у стендов с фото, на лестнице… Они просто пришли на концерт… Приветливые и добрые, когда позади была рабочая неделя, а впереди — выступление любимой группы и два дня выходных.

Не знаю, зачем я это пишу. Слов-то у меня нет», — написал Гусев в комментариях к посту.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По предварительным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), 40 человек погибли и свыше 100 пострадали. Более 20 стран выразили Российской Федерации соболезнования в связи с трагическими событиями.

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