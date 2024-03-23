Сборная России U18 разгромила сверстников из «Бешикташа»

22 марта в Стамбуле состоялся товарищеский матч между юношеской командой турецкого «Бешикташа» и сборной России до 18 лет. Разгромную победу со счётом 4:0 одержала сборная России U18.

В первом тайме российские футболисты забили в ворота соперника два гола — дубль оформил полузащитник Артём Корнеев из московского «Локомотива», который отличился на 31-й и 39-й минутах. На 63-й минуте хавбек столичного «Динамо» Виктор Окишор довёл счёт до крупного. На 85-й минуте полузащитник Никита Савин, представляющий ЦСКА, установил окончательный результат — 4:0 в пользу России U18.

Ранее стало известно, что молодёжная сборная России U21 обыграла на выезде в товарищеском матче со счётом 1:0 сборную Уругвая аналогичного возраста.