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Бешикташ U18 — сборная России U18 0:4, как сыграли, кто победил, результат товарищеского матча 22 марта

Сборная России U18 разгромила сверстников из «Бешикташа»
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22 марта в Стамбуле состоялся товарищеский матч между юношеской командой турецкого «Бешикташа» и сборной России до 18 лет. Разгромную победу со счётом 4:0 одержала сборная России U18.

В первом тайме российские футболисты забили в ворота соперника два гола — дубль оформил полузащитник Артём Корнеев из московского «Локомотива», который отличился на 31-й и 39-й минутах. На 63-й минуте хавбек столичного «Динамо» Виктор Окишор довёл счёт до крупного. На 85-й минуте полузащитник Никита Савин, представляющий ЦСКА, установил окончательный результат — 4:0 в пользу России U18.

Ранее стало известно, что молодёжная сборная России U21 обыграла на выезде в товарищеском матче со счётом 1:0 сборную Уругвая аналогичного возраста.

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