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«Милан» готов расстаться с Миком Меньяном, если поступит выгодное предложение

«Милан» готов расстаться с Миком Меньяном, если поступит выгодное предложение
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«Милан» может расстаться с голкипером Миком Меньяном, если поступит выгодное предложение, сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, руководство клуба уже рассматривает возможные варианты на замену 28-летнему вратарю. «Россонери» интересен голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Также за ним следят «Ювентус» и «Интер».

Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 15,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает француза в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Меньян провёл 37 матчей, из которых 14 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 46 мячей.
Вместе с «Миланом» Меньян выиграл чемпионат Италии в сезоне-2021/2022.

После 29 туров «Милан» занимает второе место в Серии А с 62 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (76 очков).

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