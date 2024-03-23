Трансфер Георгия Судакова может обойтись «Наполи» в € 80-90 млн

Инсайдер Николо Скира сообщил, что «Наполи» понадобится весомая сумма, чтобы подписать полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова.

«Судаков – сильный игрок, но цена резко растёт. В январе € 40 млн не хватило, он продлил контракт с суммой отступных в размере € 150 млн. Летом понадобится не менее € 80-90 млн.

Судаков сейчас находится в центре внимания многих клубов. «Наполи» пытался подписать его в январе, в июне его будет трудно приобрести.

Я говорил о нём с Луческу, он рассказал мне о нём отличные вещи. Это классический атакующий полузащитник, который может навредить любому сопернику», – приводит слова Скиры Tuttomercatoweb.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.