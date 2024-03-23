В Испании раскрыли реакцию Лунина и Кепы на очередную травму Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил очередную травму колена на недавней тренировке. В Испании рассказали, как на это отреагировали Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин.

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«Кепа был в других воротах, далеко от того места, где произошла травма, но все поняли, что происходит, и остановились, пока Тибо оказывали помощь. Аррисабалага подошёл, чтобы узнать, как чувствует себя его партнёр по команде, испанец был изумлён, когда увидел жесты боли и понял тяжесть травмы бельгийца.

В случае с Луниным, он узнал эту новость, когда приземлился в Сараеве. Он ехал в столицу Боснии из Марбельи со сборной Украины. Андрей смог прочесть новости, только когда вышел из самолёта. Украинец находился в подавленном настроении из-за тяжёлой травмы партнёра», — пишет Relevo.

Напомним, как сообщалось ранее, Тибо Куртуа в нынешнем сезоне не сможет принять участия в матчах.