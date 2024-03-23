Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможной реформе чемпионата России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможной реформе чемпионата России.

«Есть ли необходимость реформы РПЛ в условиях отсутствия еврокубков? Есть два турнира — Кубок России и чемпионат страны, они успешно дополняют друг друга. Увеличилось количество игр, много интересных матчей, есть интрига. У нас сейчас достаточно большая плотность в турнирной таблице», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команды играли только товарищеские матчи и турниры.

Ранее в РФС было предложение расширить чемпионат России до 18 команд, однако исполком организации оставил действующий формат турнира.

После 20 туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 40 очками. Второе место занимает «Краснодар» (39 очков), замыкает тройку «Динамо» (38 очков).