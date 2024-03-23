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«Тюмень» объявила о переносе матча 24-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск»

«Тюмень» объявила о переносе матча 24-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск»
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Пресс-служба футбольного клуба «Тюмень» сообщила о переносе матча 24-го тура Мелбет Первой лиги с командой «СКА-Хабаровск». Встреча должна была состояться сегодня, 23 марта.

«На традиционном предматчевом совещании этот вопрос был обговорён с представителями команд. Основание – приказ областного департамента по спорту и молодёжной политике об отмене всех спортивных и физкультурных массовых мероприятий на территории Тюменской области 23 и 24 марта. Новая дата проведения игры будет сообщена ФНЛ позднее», — говорится в заявлении.

Ранее Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о переносе матча 24-го тура Первой лиги между московским «Торпедо» и краснодарской «Кубанью». Игра также должна была состояться сегодня, 23 марта.

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