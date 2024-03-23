Генсек РФС Митрофанов высказался о налоге на легионеров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Считаю, что с налогом на легионеров ещё год-два можно подождать. Говорю о том, какой была договорённость. Если бы не новый лимит, сейчас мы находились бы в ситуации лимита с восемью иностранцами в заявке. То есть про это все забыли, а про налог все вспомнили.

Я считаю, что в следующем сезоне налога на легионеров не будет. Эта тема слегка раздута. О ней все вдруг вспомнили, как будто это что-то новое. Коллеги из клубов говорят, что не видели документов. Но есть документы по итогам исполкома, там это обсуждалось», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».