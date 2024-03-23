Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС Митрофанов высказался о налоге на легионеров

Генсек РФС Митрофанов высказался о налоге на легионеров
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Считаю, что с налогом на легионеров ещё год-два можно подождать. Говорю о том, какой была договорённость. Если бы не новый лимит, сейчас мы находились бы в ситуации лимита с восемью иностранцами в заявке. То есть про это все забыли, а про налог все вспомнили.

Я считаю, что в следующем сезоне налога на легионеров не будет. Эта тема слегка раздута. О ней все вдруг вспомнили, как будто это что-то новое. Коллеги из клубов говорят, что не видели документов. Но есть документы по итогам исполкома, там это обсуждалось», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Материалы по теме
В РФС отреагировали на слова главы «Зенита», выступившего против налога на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android