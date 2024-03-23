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Вратарь «Байера» Градецки: никто не рассердится на Хаби Алонсо, если он покинет команду

Вратарь «Байера» Градецки: никто не рассердится на Хаби Алонсо, если он покинет команду
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Вратарь «Байера» Лукаш Градецки ответил на вопрос о возможном уходе из клуба главного тренера Хаби Алонсо по окончании нынешнего сезона.

«Наше желание и мечта, чтобы он остался, но никто не будет сердиться или спорить, если он выиграет Бундеслигу и решит пойти другим путём. Мы ежедневно видим, что ему нравится быть в «Байере». Ему также нравится место, где он живёт. С другой точки зрения, как можно сделать так, чтобы он стал ещё лучше, чем в этом сезоне?» — приводит слова Градецки Daily Mail.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах испанского специалиста заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Действующий контракт Алонсо рассчитан до лета 2026 года.

После 26 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 70 очков и занимает первое место.

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