Перенесён матч между лидерами Первой лиги махачкалинским «Динамо» и «Химками»

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила о переносе матча 24-го тура Мелбет Первой лиги с подмосковными «Химками». Встреча должна была состояться в воскресенье, 24 марта, и начаться в 19:30 мск.

«По распоряжению главы Дагестана Сергея Меликова в республике, как и в ряде других регионов России, в связи с терактом в Москве были отменены все культурные, развлекательные и спортивные массовые мероприятия. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким пострадавших, а также футбольному клубу «Химки», представляющему московский регион», — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой «Динамо».

Ранее стало известно о переносе двух матчей 24-го тура Первой лиги: «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» — «Кубань». Встречи «Ленинградец» — «Арсенал» и «Волгарь» — «Нефтехимик» пройдут без зрителей.