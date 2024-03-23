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Перенесён матч между лидерами Первой лиги махачкалинским «Динамо» и «Химками»

Перенесён матч между лидерами Первой лиги махачкалинским «Динамо» и «Химками»
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Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила о переносе матча 24-го тура Мелбет Первой лиги с подмосковными «Химками». Встреча должна была состояться в воскресенье, 24 марта, и начаться в 19:30 мск.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По распоряжению главы Дагестана Сергея Меликова в республике, как и в ряде других регионов России, в связи с терактом в Москве были отменены все культурные, развлекательные и спортивные массовые мероприятия. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким пострадавших, а также футбольному клубу «Химки», представляющему московский регион», — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой «Динамо».

Ранее стало известно о переносе двух матчей 24-го тура Первой лиги: «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» — «Кубань». Встречи «Ленинградец» — «Арсенал» и «Волгарь» — «Нефтехимик» пройдут без зрителей.

Турнирная таблица Первой лиги
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