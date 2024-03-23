В «Родине» рассказали, состоится ли матч Первой лиги с «Аланией»

Спортивный директор футбольного клуба «Родина» Алексей Зинин ответил на вопрос, состоится ли матч 24-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией», который запланирован на 24 марта.

«Родина» ждёт сообщений от «Алании» о том, состоится ли матч. Команда практически буквально находится на чемоданах — выезжать в аэропорт со стадиона или нет. Будет указание — мы летим», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, планируется, что матч «Родина» — «Алания» пройдёт во Владикавказе. Стартовый свисток судьи должен прозвучать в 17:00 мск.

После 23 туров Первой лиги «Родина» набрала 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Алания» заработала 36 очков и расположилась на шестой строчке.