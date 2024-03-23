Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Родине» рассказали, состоится ли матч Первой лиги с «Аланией»

В «Родине» рассказали, состоится ли матч Первой лиги с «Аланией»
Комментарии

Спортивный директор футбольного клуба «Родина» Алексей Зинин ответил на вопрос, состоится ли матч 24-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией», который запланирован на 24 марта.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
24 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Родина» ждёт сообщений от «Алании» о том, состоится ли матч. Команда практически буквально находится на чемоданах — выезжать в аэропорт со стадиона или нет. Будет указание — мы летим», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, планируется, что матч «Родина» — «Алания» пройдёт во Владикавказе. Стартовый свисток судьи должен прозвучать в 17:00 мск.

После 23 туров Первой лиги «Родина» набрала 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Алания» заработала 36 очков и расположилась на шестой строчке.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Материалы по теме
Не внесённый «Аланией» в заявку на сезон Татаев может остаться в клубе — Metaratings
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android