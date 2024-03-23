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Президент ФНЛ Измайлов сообщил о возможном переносе 24-го тура Первой лиги

Президент ФНЛ Измайлов сообщил о возможном переносе 24-го тура Первой лиги
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил о возможном переносе 24-го тура Мелбет Первой лиги.

«Полный перенос тура планируется. Мы рассматриваем разные варианты, и этот видится нам оптимальным. О принятом решении мы сообщим на нашем сайте», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее пресс-службы клубов сообщили о переносе четырёх матчей 24-го тура Первой лиги: «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Торпедо» — «Кубань», «Динамо» Махачкала — «Химки» и «КАМАЗ» — «Енисей». Также сообщалось, что встречи «Ленинградец» — «Арсенал» и «Волгарь» — «Нефтехимик» пройдут без зрителей.

В данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки», набравшие 42 очка после 23 проведённых матчей.

Турнирная таблица Первой лиги
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