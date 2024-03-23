ЖФК ЦСКА оказался сильнее «Звезды-2005» в матче со зрителями

Завершился матч 3-го тура женской Суперлиги между пермской «Звездой-2005» и московским ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Звезда» в Перми. Несмотря на вчерашнюю трагедию, игра прошла в открытом режиме. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 17-й минуте, когда камерунская нападающая ЦСКА Габриэль Онгене вывела свою команду вперёд с передачи Надежды Смирновой. На 57-й минуте нигерийская полузащитница Франциска Ордега увеличила преимущество ЦСКА. Спустя несколько минут белорусская футболистка «Звезды-2005» Анастасия Шлапакова отыграла один мяч и установила окончательный счёт встречи. Ей ассистировала Лиана Котельникова.

Благодаря этой победе ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу, набрав девять очков в трёх матчах. У пермской команды одно очко после двух встреч.