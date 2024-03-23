Казанский: наследие, которое оставил Василий Уткин в каждом из нас, колоссальное

Российский комментатор и журналист Денис Казанский поделился мнением о наследии своего известного коллеги Василия Уткина, который ушёл из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

«С Василием Уткиным связана моя судьба и биография. Благодаря Васе я попал в эту профессию, которой занимаюсь всю жизнь. И я такой не один, нас огромное количество. Влияние Васи на каждого из нас колоссальное. Так же колоссально наследие Уткина, которое он оставил в каждом из нас, в каждом нашем слове, интонации.

Очень сложно рассказать какую-то историю, потому что мы контактировали каждый день. Мы жили в одной среде, учились — всё делали вместе. Это огромный пласт жизни. В последнее время общались не так часто, но продолжали общение. Говорили с Василием за два дня до его ухода. Он и есть тот человек, который создавал истории вокруг себя, сам делал историю. Это человек, из-за которого все мы сейчас звучим», — передаёт слова Казанского корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.