Казанский: Уткин всегда сопереживал — было понятно, что он примет твою сторону и поддержит

Известный спортивный комментатор и журналист Денис Казанский высказался о своём именитом коллеге Василии Уткине, который ушёл из жизни 19 марта.

«Советов от Василия Уткина было много, важно разделять. Вместе с Розановым они повторяли, что советы нужны только тем, кто их просит. Всегда было очень сложно подойти: «Оцени мой репортаж». Так это не работает.

Вася не мог давать каких-то жизненных советов. Он жил по-своему, жил в моменте и был королём этого момента. Мало кто из коллег скажет, что Уткин дал какой-то житейский совет, который ты напишешь на своём щите, знамени и пойдёшь. Такого не было. Но это тоже сила: он всегда сопереживал, всегда было понятно, что он примет твою сторону, поддержит. Но он говорил: «Человек включает телевизор, чтобы футбол посмотреть, а не комментатора послушать». И это нам важно не забывать», — передаёт слова Казанского корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.